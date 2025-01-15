Нацбанк предлагает обновить требования к организации процесса управления проблемными активами в банках, учитывая европейские банковские практики и усиливая контрольные функции. Об этом сообщил Нацбанк.
НБУ предлагает обновить требования к управлению проблемными активами в банках
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Что известно
Предложенные изменения предполагают усиление контрольных функций второй линии защиты в соответствии с европейскими банковскими практиками и ужесточение требований к совету банка по контролю за урегулированием конфликта интересов.
В частности, регулятор планирует повысить эффективность управления проблемными активами, усиливая роль системы управления рисками на основе модели трех линий защиты.
В системно важных банках Украины в процессе управления проблемными активами необходимо обеспечение должного уровня независимости главного риск-менеджера.
Регулятор принимает замечания и предложения к проекту постановления правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины» до 24 января 2025 года.
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