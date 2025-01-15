В НБУ назвали, каких банкнот больше всего в обращении (инфографика)

За 2024 год находившаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 7,6 % (или на 58 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году оставались умеренными и находились на уровне 2023 года, что свидетельствует об адаптации граждан и бизнеса к реалиям полномасштабной войны.

Наличное обращение по состоянию на 1 января 2025 года

В наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 63 банкноты и 186 платежных разменных и оборотных монет (на 01 января 2024 — 66 и 177 шт. соответственно).

Каких банкнот больше всего в обращении

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (27,3% и 27,8% от общего количества в обращении соответственно). 4% и 1,8% от общего количества в обращении соответственно).

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2024 году приходится на монеты номиналом в 5 и 10 гривен.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их соответствующими монетами, способными находиться в обращении значительно дольше.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,1% по сравнению с началом 2024 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Также динамика объемов банкнот в обращении за 2024 год свидетельствует о постоянном спросе на банкноты номиналом 1 000 гривен, что является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают высшие номиналы банкнот для хранения сбережений.

Какие банкноты изымают

В то же время среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 24,5% (в том числе в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и началом постепенного изъятия. обращения).