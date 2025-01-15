Банки за июнь-декабрь 2024 года получили 3495 заявок от бизнеса на кредитование проектов по возобновлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 72,8 млрд грн и приступили к финансированию проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 10,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банки профинансировали возобновление энергетики на 10 млрд
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Что известно
По данным опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на начало января составляет 6,6 млрд грн.
В частности, по данным опроса в декабре:
- получена 261 заявка от бизнеса на сумму 4,3 млрд грн;
- одобрено 150 заявок на сумму 2,5 млрд грн;
- количество предоставленных кредитов по сравнению с опросом в ноябре увеличилось на 198 с общим объемом 2,2 млрд. грн.
Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет свыше 470 мВт. в 21 области страны.
Кредитование населения
Кроме того, банки кредитуют и население. В течение декабря гражданам предоставлено 594 кредита на энергетические нужды на сумму 110 млн грн, а в целом с июня — 5270 кредитов на сумму 657 млн грн. млн. грн.
Кредити онлайн
Источник: Минфин
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