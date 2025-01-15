Отмывание российских денег через онлайн-казино: ГБР задержало члена КРАИЛ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по подозрению в поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Установлено, что задержанный — государственный служащий категории «А» — вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет.

В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора.

В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины при расследовании деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.

Член комиссии сообщен о подозрении в пособничестве государству-агрессоруза (ст. 111−2 УК Украины).