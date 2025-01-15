Ожидать 72 часа не нужно: Кабмин упростил процедуру бронирования в «Дии»

Кабмин разрешил предприятиям перебронировать работников через портал «Дия» без необходимости ожидания 72 часов. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 14 января, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Как отмечается, эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет производиться в режиме реального времени.

«Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового», — пояснили в министерстве.

Как перебронировать

Чтобы перебронировать работников, не ожидая 28 февраля, нужно:

подтвердить критичность по новым критериям;

аннулировать предварительное бронирование работника;

подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ждать 72 часа).

Напомним

После кибератаки россии на реестры Министерства юстиции Кабмин автоматически продлил действующие бронирования на один месяц, но не дольше, чем до 25 февраля.

Кроме того, правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет об учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрах крови.