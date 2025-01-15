Курс валют на 15 января: доллар в банках прибавил пять копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже потерял 5 копеек. Евро добавило 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро добавило 9 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,25−42,90 грн. Евро покупают за 43,32 грн., а продают за 44,17 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,85−42,90, евро — 44,09−44,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,26−42,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,55−43,57 грн/евро.

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