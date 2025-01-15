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15 января 2025, 10:26 Читати українською

За год количество невозвратов украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот

30,11 млн раз граждан пересекли границы государства в 2024 году по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, 2% уехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан домой выросло в три раза. Опендатабот.

30,11 млн раз граждан пересекли границы государства в 2024 году по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, 2% уехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан домой выросло в три раза.
Фото: depositphotos

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Статистика

2% уезжавших в прошлом году не вернулись в Украину — 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году — тогда разница между выехавшими и вернувшимися составила лишь 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне — 194 тыс.

Только 3 месяца в прошлом году имели положительную динамику, когда граждан, вернувшихся в страну было больше, чем уехавших, среди них апрель — +58 тыс., июль — +23 тыс. и август — +89 тыс.

В общей сложности около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что данные Пограничной службы Украины отражают только информацию о гражданах, которые выезжали на официальный пункт пропуска.

Напомним

4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС. 60% общего количества наших беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
Андрій М***к
Андрій М***к
15 января 2025, 10:36
#
А скільки іще поза межами КПП пройшли
+
+89
SamBB
SamBB
15 января 2025, 10:46
#
Потужно!потрібно ще пару трійку додаткових міністерств створити по даному питанні…
+
+30
Rubi0
Rubi0
15 января 2025, 11:05
#
Это как половина Эстонии встала б и выехала)) ну или население Ивана Франковска с Тернополем вместе взятые, там как раз 450−500 тыс от силы. Верной дорогой идет страна.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 января 2025, 11:14
#
Ну так, а что вы хотели? Это нормально, надо еще «секторально» узнать о причинах. вот тогда будет полная картина…
Вспоминаю, как один «патриот» на этом форуме писал — …езжайте без вас будет лучше… Ну вот и наступит «покращення» для всех «патриотов».
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
15 января 2025, 11:28
#
Гражданские потери намного больше военных. И это дети и женщины — как раз то что отвечает за будущую демографическую картину. Интересно какая цифра нелегальных беглецов призывников.

+
+15
TAN72
TAN72
15 января 2025, 11:40
#
Так этого и добиваются, уже везде новоселье встречают с менорами
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