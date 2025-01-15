За год количество невозвратов украинцев домой возросло в три раза — Опендатабот

30,11 млн раз граждан пересекли границы государства в 2024 году по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, 2% уехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан домой выросло в три раза. Опендатабот.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Статистика

2% уезжавших в прошлом году не вернулись в Украину — 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году — тогда разница между выехавшими и вернувшимися составила лишь 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне — 194 тыс.

Только 3 месяца в прошлом году имели положительную динамику, когда граждан, вернувшихся в страну было больше, чем уехавших, среди них апрель — +58 тыс., июль — +23 тыс. и август — +89 тыс.

В общей сложности около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что данные Пограничной службы Украины отражают только информацию о гражданах, которые выезжали на официальный пункт пропуска.

Напомним

4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС. 60% общего количества наших беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.).