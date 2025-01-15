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15 января 2025, 13:10 Читати українською

DOGEN устанавливает рекорды: токен превзойдет TRX и XRP

Новая криптовалюта с ценой всего $0.0017 побила рекорды предпродаж, привлекая внимание инвесторов по всему миру. Этот неожиданный всплеск вызывает вопросы: сможет ли этот молодой токен обойти таких гигантов, как TRX и XRP? Быстрый рост намекает на возможные изменения в криптовалютном рынке, за которыми стоит следить.

Новая криптовалюта с ценой всего $0.0017 побила рекорды предпродаж, привлекая внимание инвесторов по всему миру.

DOGEN: Идеальный мем-токен для настоящих альфа-лидеров

Представьте себе жизнь мечты: роскошные автомобили, солидные деньги и внимание самых привлекательных женщин. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы человек, который всегда стремится к большему, вам стоит обратить внимание на DOGEN. Этот мем-токен создан для настоящих альфа-лидеров, которые всегда побеждают.

💎 HODL как зверь, доминируй на рынке 💎
DOGEN вот-вот взорвется! Ожидается прирост на 700% еще до завершения предпродажи — и это только начало. DOGEN готов к ошеломляющим тысячекратным прибылям, которыми славятся мем-токены этого сезона. Входите в игру сейчас и наблюдайте, как другие будут стараться догнать вас, когда вы уже на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — новый альфа-токен на блокчейне Solana, который идет в ногу с такими гигантами, как BONK, WIF и Popcat. Все эти токены уже демонстрировали прирост более 1000% в прошлом.

На данный момент DOGEN остается в тени, но он готов установить новые рекорды в текущем «бычьем» рынке. Не упустите эту возможность!

Уже готовы к DOGEN? Отлично, ведь они проводят аирдроп! Все, что нужно сделать, — активно участвовать в социальных сетях, покупать токены на предпродаже и привлекать новых участников с помощью своей реферальной ссылки. За каждого нового участника вы получите 20% от их покупок в виде бонусов.

Не ждите! Присоединяйтесь к DOGEN и доминируйте в криптомире! 🚀

TRON готов к прорыву с приближением сезона альткоинов

TRON (TRX)показывает признаки возможного роста. В данный момент токен торгуется в диапазоне $0.21-$0.26, находясь у уровня поддержки в $0.21. Индекс относительной силы (RSI) составляет 20.40, что говорит о перепроданности актива. Это может быть сигналом к предстоящему росту. Если TRX преодолеет сопротивление в $0.29, следующая цель — $0.33, что составляет прирост примерно на 25%. За последние шесть месяцев TRX уже вырос на 66%, что подтверждает его сильный импульс. С приближением сезона альткоинов TRON может показать значительный прирост.

XRP готовится к росту на фоне приближающегося сезона альткоинов

XRPторгуется в диапазоне $2.27-$2.67, близко к своим 10-дневным и 100-дневным средним значениям ($2.48 и $2.41). RSI составляет 37.51, а стохастический осциллятор показывает 18.03, что также указывает на перепроданность. За последние шесть месяцев XRP вырос более чем на 321%. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $2.84. Если XRP преодолеет это значение, следующей целью станет $3.24, что даст прирост примерно на 20%. С учетом ожидаемого сезона альткоинов, XRP может продемонстрировать значительный рост.

На фоне «бычьего» рынка 2024 года DOGEN выделяется как токен для тех, кто стремится к роскоши и успеху. Его рекордная предпродажа и ожидаемый рост на 700%делают его потенциально сильнее TRX и XRP, которые показывают меньший краткосрочный потенциал. Ранние участники получают эксклюзивные преимущества в сообществе лидеров рынка, следуя примеру успешных токенов, таких как BONK и Popcat.

Сайт:DOGEN

Источник: Минфин
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