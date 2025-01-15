За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 812670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 января: 1580 российских оккупантов, 13 танков и 107 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 812670 (+1580) человек,
- танков — 9780 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 20348 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 21975 (+52) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1046 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22383 (+107),
- крылатые ракеты — 3018 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33995 (+204) ед,
- специальная техника — 3696 (+0)
Источник: Минфин
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