Курс валют на вечер 14 января: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и подешевел в продаже на 13 копеек. Евро упало на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 14 января Закрытие 14 января Изменения доллар 42,25/42,42 42,27/42,29 2 /13 евро 43,41/43,45 43,41/43,43 0/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,95 грн. Евро покупают за 43,27 грн., а продают за 44,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,88−42,94, евро — 44,00−44,20 грн.

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