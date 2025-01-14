К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и подешевел в продаже на 13 копеек. Евро упало на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 14 января: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 14 января
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Закрытие 14 января
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Изменения
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42,25/42,42
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42,27/42,29
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2 /13
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43,41/43,45
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43,41/43,43
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0/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,95 грн. Евро покупают за 43,27 грн., а продают за 44,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,88−42,94, евро — 44,00−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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