У Нацбанка достаточно ресурсов для реакции на сезонный рост спроса на валюту — НБУ

Официальный курс гривны в январе по отношению к доллару продолжал снижаться, прежде всего, из-за действия сезонных факторов, в то же время ослабление гривны не было стремительным, в последние дни наблюдается постепенное увеличение предложения валюты, и Национальный банк сохраняет полный контроль за ситуацией. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Ситуация в безналичном сегменте валютного рынка устойчива. У Национального банка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка», — сказал он, комментируя ситуацию на валютном рынке.

Лепушинский напомнил, что объем международных резервов НБУ по состоянию на 1 января 2025 года достиг рекордных показателей $43,8 млрд, тогда как в начале полномасштабного вторжения они были менее $30 млрд.

По его словам, устойчивость рынка была хорошо продемонстрирована в декабре 2024 года, когда несмотря на значительный чистый спрос на безналичную валюту в условиях сезонного роста бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года, гривна ослабла к доллару лишь на 1%. К евро курс гривны почти не изменился, учитывая укрепление доллара США по отношению к евро на мировых рынках, добавил представитель НБУ.

Он также отметил, что также под контролем остается ситуация в наличном сегменте валютного рынка.

«Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается. Среднедневный объем чистой покупки наличной валюты населением увеличился незначительно — до $57 млн в январе 2025 года против $54 млн в декабре 2024 года», — отметил директор департамента.

По его словам, финансовая система имеет достаточную валютную ликвидность, в том числе наличную, чтобы удовлетворять спрос клиентов на иностранную валюту: объем наличной валюты в кассах банков по состоянию на 10 января составил около $1 млрд, что соответствует показателям 2024 года.

«В то же время в январе разница между наличным и официальным курсом немного увеличилась. Однако, по мнению НБУ, такое явление временное в условиях существенных возможностей банков удовлетворять спрос на наличную валюту по курсу, близкому к официальному», — заявил Лепушинский.

Курсовые колебания

Он подчеркнул, что Национальный банк и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивость валютного рынка, а значит, курсовые колебания будут умеренными и не будут угрожать излому инфляционного тренда в 2025 году и приведению инфляции к цели 5% в последующие годы.

Директор департамента добавил, что важной задачей НБУ является также сохранение привлекательности гривневых инструментов для сбережений. Он отметил, что ставки по гривневым депозитам и ОВГЗ перекрывают ожидаемую инфляцию.

«К тому же по итогам 2024 года более высокие процентные ставки по соответствующим гривневым инструментам компенсировали ослабление курса гривны к доллару США на 10,6% и к евро на 4%. Национальный банк и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы инструменты для сбережений в национальной валюте оставались привлекательными», — добавил Лепушинский.