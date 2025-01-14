Крупнейшие сети АЗС быстро повышают цены на топливо

За неделю с 6 по 14 января цены на все виды горючего в крупнейших сетях АЗС существенно выросли. На это повлияло повышение акцизов с 1 января, рост оптовых цен на горючее и снижение курса гривны, пишет enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, операторы АЗС активно пересматривали цены на дизтопливо, акциз на который вырос больше всего. Кроме того, существенно росли и европейские котировки по сравнению с бензином на фоне удорожания нефти.

Так, средняя розничная цена на дизельное горючее за неделю выросла на 65 копеек за литр — до 53,77 грн/л, на бензин А-95 — 21 коп. (до 56,07 грн/л), А-95+ — на 16 коп. (до 59,26 грн/л).

При этом на АЗС сетей VST, Укр-Петроль, Олас, Автотранс дизтопливо подорожало сразу на 2−2,30 гривны за литр.

В сети «Параллель» цены на этот вид топлива выросли на 1−1,50 грн/л, в зависимости от региона. Также на 1 гривну и больше удорожало горючее в сетях BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнефть», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», SUNOIL, Green Wave и RLS.

Бензин больше подорожал на АЗК «Олас» — сразу на 1,49 грн, до 54,99 грн/л.