Рынок смартфонов восстановился в 2024 году после двух лет падения — исследование

В 2024 году мировые продажи смартфонов выросли на 4% по сравнению с 2023 годом, когда они достигли самого низкого уровня за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Counterpoint Research.

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Лидеры рынка

В 2024 году компания Samsung продолжала лидировать на рынке благодаря высокому спросу на смартфоны серии S24 и A-серии. Серия S24, первый телефон, позиционированный как устройство с искусственным интеллектом, превзошла своих предшественников и была особенно хорошо воспринята в Западной Европе и США.

Apple с долей 18% заняла второе место. Серия iPhone 16 от Apple была встречена неоднозначной реакцией, отчасти из-за отсутствия Apple Intelligence на момент запуска. Однако Apple продолжала активно развиваться на своих непрофильных рынках, таких как Латинская Америка, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В 2024 году компания Xiaomi росла быстрее всего среди пятерки ведущих брендов, чему способствовала реорганизация портфолио, толчок к премиум-классу и активная деятельность по расширению.

OPPO оказалась на четвертой позиции с понижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но завершила год с большей динамикой.

Vivo закрывает пятерку фаворитов. У компании высокие показатели продаж в Индии и Китае.

Отмечается, что Топ-5 остался таким же, как и в 2023 году, но потерял определенную долю из-за агрессивной конкуренции со стороны Huawei, HONOR и Motorola, наиболее быстро развивающихся среди всех топ-10 брендов.

Продажи премиальных смартфонов растут быстрее всего.

Продажи премиальных смартфонов, которые стоят более $1 000, выросли быстрее всего в 2024 году, поскольку потребители стали больше тратить на свои новые смартфоны.

Это стало возможным благодаря субсидиям (скидки, оплата частями) на устройства в развитых странах и легкому доступу к дешевым кредитам на развивающихся рынках.

«В 2025 году мы ожидаем, что рост доходов будет выше роста количества продаж, с доходами, которые вырастут на 8% по сравнению с 4% ростом объемов продаж», — говорится в сообщении.

Генеративный ИИ

2024 также принес генеративный искусственный интеллект (ИИ) на смартфоны — технологию, имеющую потенциал стать революционной. Хотя смартфоны с поддержкой ИИ в настоящее время ограничены премиум-сегментом, ожидается, что генеративный искусственный интеллект станет стандартом и для среднебюджетных устройств.

«До 2028 года мы прогнозируем, что девять из десяти смартфонов, которые стоят более $250, будут поддерживать генеративный ИИ», — говорится в сообщении Counterpoint Research.