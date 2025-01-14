Наибольший банк Италии купил на споте $1 млн в биткоинах

Intesa Sanpaolo, крупнейшая банковская группа Италии, впервые совершила спотовую покупку биткоина . Банк приобрел криптовалюту на сумму около $1 млн. Об этом пишет criptovaluta.it.

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Покупка была совершена в понедельник, банк приобрел 11 биткоинов, согласно информации Никколо Бардошиа, руководителя отдела торговли и инвестиций в цифровые активы банка. Бардошиа раскрыл эту информацию во внутреннем электронном письме, которое позже появилось на онлайн-форуме 4chan. Представитель Intesa отказался комментировать этот вопрос.

В ноябре Bloomberg сообщал, что криптовалютный отдел Intesa получил необходимые внутренние разрешения и настроил технические системы, необходимые для проведения спотовых покупок криптовалют. В 2023 году банк создал собственный отдел по торговле криптовалютами в рамках своего корпоративного и инвестиционного банковского подразделения.

До этой покупки криптовалютная деятельность банка ограничивалась торговлей опционами, фьючерсами и биржевыми фондами.