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14 января 2025, 19:30 Читати українською

Будет ли импульс AVAX и SUI способствовать их росту

AVAX и SUI быстро набирают популярность на фоне текущего бычьего рынка, вызывая интерес к их будущим траекториям. Трейдеры обсуждают потенциальные катализаторы для этих криптовалют в 2025 году. Сообщество с нетерпением ожидает прогнозов от ведущих трейдеров, чтобы понять, какие факторы могут привести эти активы к новым высотам и раскрыть их потенциал роста.

AVAX и SUI быстро набирают популярность на фоне текущего бычьего рынка, вызывая интерес к их будущим траекториям.

Catzilla несет хаос: мем-токен для крипто-воинов

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В мире, где финансовая свобода кажется недостижимой, появилась новая возможность — Catzilla! Рожденный из мем-культуры и настроенный на взрывной рост, этот мем-токен ждали все инвесторы.

14 стадий. Безграничный потенциал.
Легендарный кот-воин с запасом жизней предлагает 14 шансов приобрести мощный токен $CATZILLA до выхода на рынок. Представьте, как ваша прибыль увеличивается до 700% на пути от 1-й стадии до 14-й! Catzilla развивается по мере продвижения пресейла, приближая вас к финансовой победе с каждым шагом.

Но торопитесь — время ограничено, и только самые быстрые и смелые успеют получить свою долю неостановимой мощи Catzilla.

Присоединяйтесь к армии Catzilla, пока она не смела всех конкурентов!

Коты захватывают лидерство: забудьте собак — время зарабатывать на мяу-деньгах

Мир криптовалют долгое время сходил с ума по собакам, но теперь настало время котов. MEW и Popcat — последние сенсации, которые доказали, что собаки могут привлекать внимание, но именно коты приносят прибыль.

  • MEW: вошел в топ-15 мем-токенов с ростом на 103,7% всего за три месяца.

  • Popcat: не просто прыгнул, а взлетел, показав ошеломляющий рост на 157,44%.

Это не просто разовые вспышки. Коты уверенно завоевывают место в королевстве мем-токенов. А если вы считаете, что MEW и Popcat впечатляют, подождите, пока на сцену выйдет Catzilla. Забудьте погоню за хвостами — здесь начинается настоящая битва.

Миссия: разрушить рынок и переписать правила.
Catzilla уничтожает старые системы, которые сдерживают вас. Время строить новый мир, где крипто-воины поднимаются и берут свое. С каждой стадией пресейла силы прибыли становятся все мощнее.

Время уходит, а возможность присоединиться к армии Catzilla не будет длиться вечно. Прибыли готовы взорваться, и только те, кто смел, смогут увидеть свой успех.

Присоединяйтесь сейчас и наблюдайте, как Catzilla разрушает рынок и побеждает конкурентов!

AVAX у поддержки с потенциалом для роста

Avalanche (AVAX) находится в стадии отката, но показывает признаки будущего роста. Его цена колеблется между $33,05 и $42,55, приближаясь к уровню поддержки в $29,54. Несмотря на снижение на 35,35% за последний месяц, есть повод для оптимизма: за шесть месяцев рост составил 21,76%.

Ближайший уровень сопротивления — $48, что на 15% выше текущего диапазона. Если импульс усилится, AVAX может достичь $58, что соответствует росту примерно на 50%. Следите за этим активом, особенно в преддверии сезона альткоинов.

Тихий рост SUI: потенциал для значительного повышения?

Sui (SUI) торгуется в диапазоне от $4,29 до $5,27. За последние шесть месяцев SUI вырос более чем на 420%, демонстрируя восходящий тренд. Однако за последнюю неделю токен снизился на 13%.

Ключевой уровень сопротивления находится на отметке $5,81. Если он будет преодолен, SUI может достичь следующего уровня $6,78, что означает рост на 28% от текущего диапазона. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47,47, указывая на сбалансированное состояние. Следите за этими уровнями, пока Sui прокладывает путь к новому ралли.

Solana: путь к бычьему прорыву на фоне рыночной устойчивости

Solana торгуется в диапазоне от $172,62 до $213,70. Монета показала снижение за неделю и месяц, но одна бычья волна может восстановить эти потери. Поддержка находится на уровне $156,83, а сопротивление — на $238,99, что оставляет пространство для роста. Преодоление сопротивления может подтолкнуть цену к $280,07, что соответствует приросту около 30%.

Ethena (ENA): потенциал роста на фоне текущей коррекции

Ethena (ENA) торгуется в диапазоне от $0,73 до $1,16. RSI составляет 41,38, приближаясь к зоне перепроданности. Если импульс усилится, монета может протестировать ближайший уровень сопротивления на $1,43, что даст прирост более 60%.

Хотя AVAX и SUI могут иметь ограниченный краткосрочный потенциал, Catzilla выделяется как главный мем-токен. С прогнозируемым 700% ROI во время пресейла, он объединяет возможности управления, вознаграждения и стекинга, предлагая уникальный опыт для криптоэнтузиастов.

Источник: Минфин
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