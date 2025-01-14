Индекс S&P 500 практически растерял рост после победы Трампа на выборах в США

Американский индекс S&P 500 в ходе торгов 13 января ненадолго упал ниже уровня, на котором он находился 5 ноября 2024 года, перед победой Дональда Трампа на выборах президента США, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Что происходит S&P 500

На минимуме S&P 500 упал до 5773,31 пункта (-0,92%), затем он немного отыграл потери и к закрытию торгов составлял 5836,22 пункта (+0,16%). Перед выборами 5 ноября S&P 500 закрылся на уровне 5782,76 пункта, а 6 ноября, после того как Трамп был объявлен победителем выборов, он подскочил на 2,5%, что стало лучшим результатом за день после выборов, отмечает Bloomberg.

За месяц после выборов S&P 500 вырос на 5,3%, достигнув 6 декабря исторического максимума — 6081,38 пункта. Однако с тех пор к 13 января индекс снизился более чем на 4%.

Среди причин падения S&P 500 — ухудшение экономических перспектив, опасения по поводу высоких оценок акций и позиции Федеральной резервной системы США по снижению ставок, перечисляет Bloomberg.

Ставка ФРС

В 2024 году ФРС трижды понизила ставку, до 4,25−4,5%. В декабре чиновники обновили свои прогнозы по количеству сокращения ставок в 2025 году — два снижения на 0,25 п. п. против ранее планируемых четырех, о которых шла речь еще в сентябре.

Кроме того, инвесторы оценивают возможные последствия инициатив, предложенных Трампом, такие как высокие тарифы на импортные товары и массовую депортацию низкооплачиваемых нелегальных рабочих, добавляет Bloomberg.

Рынок облигаций

На рынке облигаций на фоне этих опасений доходность 20-летних казначейских облигаций превысила 5%. Доходность 30-летних бондов достигла этого уровня в пятницу, 10 января, а затем немного снизилась. Доходность 10-летних казначейских облигаций, чувствительных к политике, приближается к 4,8% и уже достигла максимума с конца 2023 года, указывает Bloomberg.

Кроме того, растет волатильность на фондовом рынке: индекс волатильности Cboe (VIX), известный как «индекс страха» Уолл-стрит, держится около отметки 20 пунктов, что, как правило, указывает на тревогу среди трейдеров, отмечает агентство.

Изначальный энтузиазм рынка вокруг повестки Трампа ослаб за последние недели, особенно после потрясений, связанных с вероятностью шатдауна и признаков разногласий внутри Республиканской партии по некоторым вопросам, пишет Bloomberg.

Трамп способен «создать драму» даже в повседневной работе правительства — прямо или косвенно, считает президент Sevens Report Research Том Эссай. По его мнению, так как у республиканцев небольшой перевес в Палате представителей и Сенате, это усиливает опасения, что подобные разногласия сорвут направленные на рост инициативы. Чем дольше продолжаются такие споры, тем сильнее рынки начинают сомневаться в реализации надежд на рост, считает Эссай.

Есть вероятность, что «медовый месяц» для фондового рынка после победы Трампа закончился, и высокие ожидания сталкиваются с реальностью, указывает главный стратег JonesTrading Майкл О’Рурк. По его мнению, идея повысить тарифы станет краеугольным камнем политики новой администрации, чего инвесторы обычно не любят, так как тарифы обычно тормозят рост. По мнению экономистов и стратегов, предложения Трампа по тарифам и иммиграции могут способствовать инфляции, что заставит ФРС удерживать процентные ставки выше ожиданий Уолл-стрит, добавляет Bloomberg.

С другой стороны, у Уолл-стрит есть основания для оптимизма по поводу второго срока Трампа, учитывая, что он обычно рассматривает фондовый рынок как показатель своей успешности, отмечает Bloomberg. Трейдеры надеются на то, что он не предпримет действий, которые могут повредить росту рынка.

В случае с тарифами участники рынка надеются на то, что Трамп будет использовать их как средство переговоров, а не «инструмент напрямую», отметил главный инвестиционный директор Bahnsen Group Дэвид Бансен в декабре. По его мнению, если реакция рынка будет неблагоприятной, то привязанность Трампа к нему как к индикатору президентства заставит его пересмотреть курс.