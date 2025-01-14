S&P понизило прогноз по рейтингу Nissan до негативного

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз кредитоспособности компании Nissan Motor с уровня «стабильный» до «негативного» и подтвердило ее рейтинг на уровне BB+, так как ожидает, что японскому автопроизводителю потребуется больше времени для улучшения своего бизнес-показателя. Об этом пишет Reuters.

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«Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что кредитоспособность компании будет продолжать ухудшаться, если ее прибыльность не улучшится и положительный свободный денежный поток не будет обеспечен», — говорится в заявлении S&P.

Nissan увеличил стимулирование продаж, чтобы скорректировать высокие уровни запасов, которые возросли из-за замедления продаж автомобилей в Северной Америке, основном рынке компании, отметило S&P.