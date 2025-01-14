Уменьшение вакансий и стабильная конкуренция: как завершился 2024 год на рынке труда (исследование)

Рождественско-новогодние праздники традиционно притормозили найм — в декабре количество вакансий уменьшилось на 19%. Единственной категорией, не коснувшейся этой тенденции, стала «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны Украины. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

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Что происходит на рынке труда

Количество кандидатов также сократилось — на 6%. Благодаря определенной синхронности соискателей и работодателей показатель конкуренции остался на уровне ноября. Поэтому и нанимающие работодатели не почувствовали снижения активности кандидатов.

Где стало больше работы

В декабре работодатели разместили на Work.ua 88 864 предложений работы, что на 19% меньше ноября.

Уменьшение количества работы видно во всех областях и категориях вакансий, за исключением «Охрана, безопасность» (6 760 предложений работы, +1% к ноябрю).

Как и в прошлом месяце, есть прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам — 3 194, +9 %.

Конкуренция держит планку

В декабре на 6% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и вакансий стало меньше, показатель конкуренции удержался на уровне последних четырех месяцев. Поэтому работодатели, продолжившие аренду в декабре, не ощутили значительного влияния сезонных факторов.

Как изменился размер зарплат

Один из немногих выросших в последний месяц 2024 года показателей — это зарплаты. В декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю). Видим, что это изменение в значительной степени связано с вакансиями от Сил обороны.

Тенденция проявила себя во всех областях лидеров, кроме Харьковской, где этот показатель остался на отметке 20 000 грн. В остальных регионах есть следующие цифры:

25 250 (+250 грн до ноября) — Киевская область;

24 000 (+1 500 грн) — Львовская;

22 500 грн (+500 грн) — Днепропетровска;

22 000 грн (+500 грн) — Одесская.

Больше всего выросли зарплаты в категориях: