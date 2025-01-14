Массовая закупка SHIB, DOGE и XYZVerse китами

Крупный инвестор совершил значительные покупки токенов Shiba Inu , Dogecoin и XYZVerse. Этот внезапный шаг привлек внимание рынка, намекая на возможное возрождение альтернативных криптовалют. Наблюдатели рынка с интересом следят за развитием ситуации, задаваясь вопросом, может ли это быть началом новой тенденции в цифровых активах.

XYZ: Новый тяжеловес среди мем-монет

Поклонники теряют голову! Токен XYZ вышел на ринг криптовалют, нанося удары по конкуренции — бесполезным проектам, ферминг-схемам и мошенническим проектам. Этот первый в мире спортивный мем-токен с легкостью преодолел медвежий рынок и не собирается останавливаться. Цель — рост в 75 раз, оставив позади таких триумфаторов 2024 года, как BOME и WIF.

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XYZ создаёт идеальную игровую площадку с награждённой системой XYZVerse, признанной лучшим новым мем-проектом. Уникальная концепция сочетает азарт спортивных ставок и энергию мем-культуры. С планами на развлекательные dApps, XYZ готов привлечь миллионы спортивных фанатов.

Помните, как Polymarket достиг торгового объема в $1 миллиард во время выборов в США? XYZ нацелен на ещё больший успех в мире GameFi, позволяя инвесторам воспользоваться сочетанием мем-монет, спортивного ажиотажа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Благодаря растущему азарту в сфере ставок, XYZ может стать легендой мем-монет. Взлёт BOME на 5000% и рост WIF на 1000% уже история, потому что XYZ готов превзойти их с прогнозируемым ростом на 7400% от текущей цены до TGE. Инвестируйте сейчас, пока XYZ остаётся недооценённым, и получите шанс на рекордные прибыли!

🥇 Объединение сообщества для достижения победы 🥇

XYZVerse станет ключевым игроком в этом бычьем рынке, предоставляя сообществу возможность управлять экосистемой. Активные участники получат токены XYZ в рамках аирдропа. С прочной токеномикой и планами листинга на крупных CEX/DEX платформах, XYZ уже готов к чемпионскому забегу.

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Shiba Inu (SHIB)

Цена Shiba Inu (SHIB) снизилась на 15,32%за последнюю неделю. За месяц снижение составило 28,94%, однако за последние шесть месяцев монета всё ещё демонстрирует рост на 4,91%. Сейчас цена колеблется в диапазоне от $0,00001965до $0,00002402.

Монета приближается к ближайшему уровню поддержки на $0,00001777. Если поддержка удержится, возможно восстановление до уровня сопротивления $0,00002651. Преодоление этого уровня может привести к дальнейшему росту до $0,00003088, что означает значительный прирост от текущих значений. Если поддержка не удержится, цена может упасть до $0,00001340.

Технические индикаторы указывают на перепроданность SHIB. RSI находится на уровне 32,87, близко к порогу перепроданности в 30. Стохастик также крайне низок — 6,82, подтверждая перепроданность. Уровень MACD отрицательный — -0,0000004027, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Простая скользящая средняя за 10 дней составляет $0,00002060, что ниже 100-дневной средней $0,00002149, указывая на краткосрочный нисходящий тренд.

Dogecoin (DOGE)

Цена Dogecoin (DOGE) недавно значительно изменилась. За последнюю неделю она упала на 16,60%, за месяц снижение составило 21,82%. Однако за последние шесть месяцев DOGE вырос на 155,68%, демонстрируя значительный долгосрочный рост.

Сейчас цена колеблется в диапазоне от $0,30до $0,38. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $0,43, что на 13% выше текущей верхней границы. Преодоление этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне $0,52, что означает возможный рост на 37%. На нижней стороне ближайший уровень поддержки составляет $0,27, а далее $0,18.

Технические индикаторы дают представление о возможных движениях DOGE. RSI на уровне 33,49, близко к зоне перепроданности, что может сигнализировать о скором росте цены. Стохастик на уровне 9,85, также указывая на перепроданность. MACD отрицательный — -0,005040, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней находятся близко друг к другу на уровнях $0,32и $0,33, что указывает на возможную консолидацию цены.

Хотя SHIB и DOGE демонстрируют потенциал, XYZVerse (XYZ)выделяется как первый мем-токен с упором на спорт. Он объединяет фанатов, ориентирован на рост на 20,000%и предлагает преимущества для ранних инвесторов в рамках экосистемы, управляемой сообществом.

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