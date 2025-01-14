Курс валют на 14 января: доллар в банках потерял 5 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подешевело на 8 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−43,00 грн. Евро покупают за 43,25 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,95−43,00, евро — 44,05−44,28 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,25−42,42 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,41−43,45 грн/евро.

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