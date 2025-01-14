Рост курса доллара и цен: Как изменились потребительские настроения украинцев

В декабре 2024 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 0,4 пункта и составляет 71,1 п. Вырос индекс ожидаемых конфигураций личного материального положения. Об этом говорится в исследовании Info Sapiens.

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Как изменился индекс

В декабре 2024 года индекс потребительских настроений составил 71,1 п., что на 0,4 п. выше показателя ноября.

Индекс текущего положения (ИПС) уменьшился и составляет 51,5 п., что на 1,2 п. ниже уровня этого показателя в ноябре:

индекс текущего личного материального положения снизился на 0,2 п. и составляет 47,6 п.;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 2,2 п. и составляет 55,5 п.

Индекс экономических ожиданий в декабре вырос на 1,4 п. и составляет 84,2 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 84,4 п., что на 3,5 п. выше уровня этого показателя в ноябре;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего год вырос на 0,9 п. и составляет 65,2 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет снизился на 0,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 103 п.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,9 п. и составляет 120,9 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,8 п. и составляет 189,5 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,5 п. и составляет 168,5 п.