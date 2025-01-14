Tether перенесет штаб-квартиру в Сальвадор, сложность майнинга биткоина побила рекорд: что нового

Tether перенесет штаб-квартиру в Сальвадор

Компания Tether и ее подразделения «завершают все формальности» для переезда в Сальвадор после успешного получения лицензии поставщика услуг цифровых активов в качестве эмитента стэйблкоинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Решение ознаменовало шаг на пути Tether к содействию глобальному принятию биткоина. Оно укрепляет позиции компании на одном из самых передовых рынков в мире и способствует более эффективной разработке и внедрению новых решений в динамичной среде, где процветают инновации», — говорится в сообщении.

По мнению руководства, Сальвадор быстро становится мировым центром цифровых активов «благодаря дальновидной политике, благоприятной нормативной среде и сообществу, которое растет и разбирается в биткоине».

В компании выделили несколько преимуществ юрисдикции:

поощрение принятия биткоина: ориентированная на первую криптовалюту экономика Сальвадора органично сочетается с миссией Tether по расширению прав и возможностей отдельных лиц и предприятий;

расширение фокуса на развивающихся рынках: переезд эмитента USDT в Сальвадор позволяет компании и дальше масштабировать свои усилия по поддержке финансовой доступности, используя внедрение биткоина и стейблкоинов в регионах с недостаточным уровнем банковского обслуживания;

свобода инноваций: этот шаг повышает гибкость Tether в исследовании новаторских решений в благоприятной нормативной и деловой среде.

После перенесения штаб-квартиры Tether планирует в полной мере сотрудничать с правительством и местным бизнесом.

Индийская криптобиржа Mudrex приостановила вывод криптовалют

Соучредитель и технический директор индийской криптовалютной биржи Mudrex Аланкар Саксена сообщил, что платформа приостановила возможность вывода криптоактивов до 28 января 2025 года.

Этот шаг связан с необходимостью усовершенствовать систему соответствия стандартам платформы и предотвратить злоупотребления со стороны недобросовестных игроков, пояснили в Mudrex.

Вопрос о Mudrex привлек большое внимание после того, как криптотрейдер под псевдонимом Vivan Live на платформе Х (бывший Twitter) предупредил пользователей сервиса о необходимости срочного вывода средств.

В ответ на его сообщение соучредитель и генеральный директор Mudrex Эдул Патель отметил, что биржа остается одной из немногих компаний, поддерживающих вывод криптовалют в Индии.

Пауза в операциях по выводу криптоактивов временная с целью обеспечения обновления инфраструктуры, отметил он. Вывод средств в индийских рупиях остаются доступными, подчеркнули представители платформы.

Сложность майнинга биткоина вновь установила исторический максимум

12 января 2025 года показатель сложности майнинга первой криптовалюты обновил исторический максимум на отметке в 110,45 T. С последней даты смены он вырос на 0,64%. Об этом свидетельствуют данные CloverPool.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина составляет 790,65 EH/s.

В The Block объяснили, что сложность майнинга не измеряется в конкретных единицах. Это относительный показатель, показывающий, насколько сложнее сейчас извлекать новый блок по сравнению с самым простым периодом в истории. Система автоматически корректирует этот параметр каждые 2016 блоков, что соответствует примерно двум неделям.

Чем выше сложность майнинга, тем больше вычислительной мощности и электроэнергии нужно майнерам для поиска правильного хеша нового блока. Увеличение этого показателя свидетельствует о росте активности майнеров, в то время как его уменьшение указывает на убыль такой активности.

Рост сложности также приближает дату очередного халвинга биткоина, последний из которых состоялся 20 апреля 2024 года. Следующий перерасчет состоится ориентировочно 26 января 2025 года.

Недельный приток капитала в криптопродукты упал до $48 миллионов

В период с 6 по 10 января 2025 г. приток средств в инвестиционные криптопродукты снизился до «скромных» $48 млн. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета CoinShares.

Эксперты отметили, что в первой половине недели было привлечено почти $1 млрд. Однако после публикации новых макроэкономических данных и заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), указавших на укрепление американской экономики и более жесткую политику ФРС, отток составил $940 млн во второй половине недели.

«Это свидетельствует о том, что медовый месяц после выборов в США закончился, и макроэкономические данные снова являются ключевым фактором, определяющим цены на активы», — говорится в сообщении.

В продукты на базе биткоина поступило $214 млн, а вот Ethereum-фонды столкнулись с оттоком на $256 млн. По словам аналитиков, «это связано с всеобщей распродажей в технологическом секторе, а не с какой-либо конкретной проблемой актива».

В остальных альтокинах и решениях на базе биткоина, позволяющих открывать шорт-позиции, зафиксировали положительную тенденцию.

Эксперты подчеркнули, что продукты на базе XRP получили приток в размере $41 млн, «это в основном обусловлено политическими и правовыми факторами». Также они отметили положительную динамику у Aave, Stellar и Polkadot.

Среди поставщиков капитал привлекли фонды iShares, Fidelity и Volatility. Все остальные зафиксировали отток.