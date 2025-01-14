За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 811090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 января: 1330 российских оккупантов, 3 танка и 72 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 811090 (+1330) человек,
- танков — 9767 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 20326 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 21923 (+47) ед,
- РСЗО — 1262 (+1) ед,
- средства ПВО — 1044 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22276 (+72),
- крылатые ракеты — 3018 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33791 (+83) ед,
- специальная техника — 3696 (+1)
Источник: Минфин
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