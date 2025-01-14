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14 января 2025, 9:00 Читати українською

PaySpace Magazine Awards 2024: близится завершение голосования

Приближается завершение второго этапа премии PaySpace Magazine Awards 2024 — открытого онлайн-голосования! Не упустите возможность поддержать любимые проекты, продукты, компании и выбрать лучших профессионалов в отрасли

Приближается завершение второго этапа премии PaySpace Magazine Awards 2024 — открытого онлайн-голосования!

Этот этап, стартовавший 3 декабря 2024 года, вскоре завершится торжественным оглашением победителей. Итоги будут формироваться на основе голосов пользователей, мнения редакции и оценок экспертного жюри, состав которого будет раскрыт по окончании голосования.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, посетите сайт Премии и авторизуйтесь. Обратите внимание: в каждой категории можно поддержать только одного номинанта!

Напомним, что в этом году предусмотрено 24 номинации:

  • Лучший партнер бизнеса по приему платежей
  • Лучший сервис для онлайн-платежей
  • Лучший банк для ФЛП
  • Лучший цифровой банк
  • Лучший кредитный продукт для бизнеса
  • Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц
  • Лучший банк-эквайер
  • Лучший сервис микрокредитования
  • Лучший TechFin-проект
  • Лучший процессинг
  • Лучшее решение для приема платежей оффлайн
  • Стартап года
  • Лучший сервис онлайн-идентификации в банках
  • Лучшее финтех-решение для благотворительности
  • Лучший криптпроект
  • Эксперт года
  • Лучший оператор в сфере международных платежей
  • Лучший ШИ-проект в финтех
  • Лучший маркетплейс
  • Лучшее мобильное приложение в e-commerce и ритейле
  • Лучший КСО проект
  • Лучшее SaaS-решение в финтех
  • Лучшая программа лояльности
  • Лучший инфраструктурный провайдер

Присоединяйтесь к выбору лучших Fintech-брендов Украины — отдайте свой голос за любимые компании и выдающихся экспертов в премии PaySpace Magazine Awards 2024

Источник: Минфин
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