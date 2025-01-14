PaySpace Magazine Awards 2024: близится завершение голосования

Приближается завершение второго этапа премии PaySpace Magazine Awards 2024 — открытого онлайн-голосования! Не упустите возможность поддержать любимые проекты, продукты, компании и выбрать лучших профессионалов в отрасли

Этот этап, стартовавший 3 декабря 2024 года, вскоре завершится торжественным оглашением победителей. Итоги будут формироваться на основе голосов пользователей, мнения редакции и оценок экспертного жюри, состав которого будет раскрыт по окончании голосования.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, посетите сайт Премии и авторизуйтесь. Обратите внимание: в каждой категории можно поддержать только одного номинанта!

Напомним, что в этом году предусмотрено 24 номинации:

Лучший партнер бизнеса по приему платежей

Лучший сервис для онлайн-платежей

Лучший банк для ФЛП

Лучший цифровой банк

Лучший кредитный продукт для бизнеса

Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц

Лучший банк-эквайер

Лучший сервис микрокредитования

Лучший TechFin-проект

Лучший процессинг

Лучшее решение для приема платежей оффлайн

Стартап года

Лучший сервис онлайн-идентификации в банках

Лучшее финтех-решение для благотворительности

Лучший криптпроект

Эксперт года

Лучший оператор в сфере международных платежей

Лучший ШИ-проект в финтех

Лучший маркетплейс

Лучшее мобильное приложение в e-commerce и ритейле

Лучший КСО проект

Лучшее SaaS-решение в финтех

Лучшая программа лояльности

Лучший инфраструктурный провайдер

Присоединяйтесь к выбору лучших Fintech-брендов Украины — отдайте свой голос за любимые компании и выдающихся экспертов в премии PaySpace Magazine Awards 2024