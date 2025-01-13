Владелец Киевстара выведет компанию на биржу Nasdaq, но косвенно

Компания Veon Ltd., являющаяся владельцем Киевстара, собирается объединиться с американской компанией Cohen Circle для того, чтобы вывести акции мобильного оператора на биржу Nasdaq в США. Об этом сообщает пресс-служба Киевстар.

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Veon продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, которая будет котироваться на фондовой бирже.

Дополнительные детали об объединении бизнеса компании обещают раскрыть после подписания окончательного соглашения, которое должно состояться во второй квартал 2025 года.

Перед объединением бизнеса Veon проведет реорганизацию Veon Holdings, которая состоится до завершения транзакции, отметил владелец «Киевстар».

Реорганизацию планируют завершить путем разделения, в результате которого Veon Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией Киевстар и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами.

В то же время вновь созданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами Veon.