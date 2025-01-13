К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро выросло на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 января: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 13 января
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Закрытие 13 января
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Изменения
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42,23/42,28
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42,33/42,39
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10 /11
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43,14/43,18
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43,22/43,27
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8/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,95 грн. Евро покупают за 43,33 грн., а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 43,00−43,05, евро — 44,00−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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