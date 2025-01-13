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13 января 2025, 18:59 Читати українською

В 2025 году 40% кредитов по программе «єОселя» придется на первичный рынок жилья — банкир

При благоприятных экономических и военных условиях в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов по программе «єОселя» может прийтись на первичный рынок жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

При благоприятных экономических и военных условиях в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов по программе «єОселя» может прийтись на первичный рынок жилья.
Фото: depositphotos

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Спрос на первичный рынок

Ссылаясь на данные Укрфинжилья, она напомнила, что в течение 2024 года благодаря системной переориентации госпрограммы на первичный рынок жилья доля выданных кредитов в возводимых новостройках возросла в 8 раз: с 3% в январе до 24% в декабре.

Также возросла доля готовых квартир в кредит от девелоперов: с 21% в январе до 37% в декабре.

По ее мнению, такие результаты явились следствием нескольких важных изменений в программе, в частности:

  • Расширение круга банков-партнеров программы «єОселя» до 11 (в начале действия программы в ней участвовало только 5 банков).
  • Ограничение максимального возраста жилья 3 годами, кроме кредитов для внутриперемещенных лиц.
  • Увеличение участников программы среди девелоперов: на конец декабря 2024 года в программе «єОселя» аккредитован 91 застройщика и 201 проект.

«Еще в прошлом году мы прогнозировали существенный рост количества ипотечных сделок на первичном рынке. И наши прогнозы полностью оправдались. К концу декабря 2024 года доля первичного рынка в структуре выданных государственных ипотечных кредитов по программе „єОселя“ составила 24%. Несмотря на непростые экономические обстоятельства, такие как, например, ускорение инфляции, в 2024 году количество выданных ипотек составило свыше 8,5 тыс. на общую сумму свыше 14,6 млрд грн, что является лучшим показателем за 2 года и 3 месяца действия государственной льготной ипотеки», — отметила банкир.

Эксперт считает, что в 2025 году развитие ипотеки и программы «єОселя» в частности будет зависеть от ряда важных факторов:

  • Экономические факторы. Речь идет о темпах роста ВВП, достижении баланса государственного бюджета благодаря международной финансовой помощи, стратегии НБУ по учетной ставке, как основного предохранителя обесценивания гривны, ситуации на валютном рынке, уровня покупательной способности граждан и т. д.

  • Финансирование программы «єОселя». По мнению банкира, важным стало принятое накануне 2025 года решение о докапитализации «Укрфинжилья» из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 20 млрд грн. активное развитие государственной ипотеки в 2025 году с возможностью выдавать кредиты на сумму до 1 млрд грн ежемесячно.

  • Дальнейшее усовершенствование (либерализация) условий программы в зависимости от запросов граждан.

  • Динамика строительства жилья Постепенная переориентация «єОсели» на первичный рынок предполагает, что государственная ипотека позволит девелоперам постепенно наращивать темпы строительства благодаря увеличению продаж на стадии возведения.

  • Военные факторы: от преодоления последствий вражеских ракетных и БПЛА-атак до ситуации на фронте.

  • Геополитические факторы: объемы финансовой и военно-технической помощи Украине, а также гипотетическая возможность завершения «горячей» фазы войны.

По мнению Дмитриевой, в течение 2025 года государственная программа «єОселя» будет оставаться главным механизмом развития ипотеки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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