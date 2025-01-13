При благоприятных экономических и военных условиях в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов по программе «єОселя» может прийтись на первичный рынок жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.
В 2025 году 40% кредитов по программе «єОселя» придется на первичный рынок жилья — банкир
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Спрос на первичный рынок
Ссылаясь на данные Укрфинжилья, она напомнила, что в течение 2024 года благодаря системной переориентации госпрограммы на первичный рынок жилья доля выданных кредитов в возводимых новостройках возросла в 8 раз: с 3% в январе до 24% в декабре.
Также возросла доля готовых квартир в кредит от девелоперов: с 21% в январе до 37% в декабре.
По ее мнению, такие результаты явились следствием нескольких важных изменений в программе, в частности:
- Расширение круга банков-партнеров программы «єОселя» до 11 (в начале действия программы в ней участвовало только 5 банков).
- Ограничение максимального возраста жилья 3 годами, кроме кредитов для внутриперемещенных лиц.
- Увеличение участников программы среди девелоперов: на конец декабря 2024 года в программе «єОселя» аккредитован 91 застройщика и 201 проект.
«Еще в прошлом году мы прогнозировали существенный рост количества ипотечных сделок на первичном рынке. И наши прогнозы полностью оправдались. К концу декабря 2024 года доля первичного рынка в структуре выданных государственных ипотечных кредитов по программе „єОселя“ составила 24%. Несмотря на непростые экономические обстоятельства, такие как, например, ускорение инфляции, в 2024 году количество выданных ипотек составило свыше 8,5 тыс. на общую сумму свыше 14,6 млрд грн, что является лучшим показателем за 2 года и 3 месяца действия государственной льготной ипотеки», — отметила банкир.
Эксперт считает, что в 2025 году развитие ипотеки и программы «єОселя» в частности будет зависеть от ряда важных факторов:
-
Экономические факторы. Речь идет о темпах роста ВВП, достижении баланса государственного бюджета благодаря международной финансовой помощи, стратегии НБУ по учетной ставке, как основного предохранителя обесценивания гривны, ситуации на валютном рынке, уровня покупательной способности граждан
и т. д.
-
Финансирование программы «єОселя». По мнению банкира, важным стало принятое накануне 2025 года решение о докапитализации «Укрфинжилья» из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 20 млрд грн. активное развитие государственной ипотеки в 2025 году с возможностью выдавать кредиты на сумму до 1 млрд грн ежемесячно.
-
Дальнейшее усовершенствование (либерализация) условий программы в зависимости от запросов граждан.
-
Динамика строительства жилья Постепенная переориентация «єОсели» на первичный рынок предполагает, что государственная ипотека позволит девелоперам постепенно наращивать темпы строительства благодаря увеличению продаж на стадии возведения.
-
Военные факторы: от преодоления последствий вражеских ракетных и БПЛА-атак до ситуации на фронте.
-
Геополитические факторы: объемы финансовой и военно-технической помощи Украине, а также гипотетическая возможность завершения «горячей» фазы войны.
По мнению Дмитриевой, в течение 2025 года государственная программа «єОселя» будет оставаться главным механизмом развития ипотеки.
Комментарии