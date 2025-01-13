В 2025 году 40% кредитов по программе «єОселя» придется на первичный рынок жилья — банкир

При благоприятных экономических и военных условиях в 2025 году около 40% всех выданных ипотечных кредитов по программе «єОселя» может прийтись на первичный рынок жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

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Спрос на первичный рынок

Ссылаясь на данные Укрфинжилья, она напомнила, что в течение 2024 года благодаря системной переориентации госпрограммы на первичный рынок жилья доля выданных кредитов в возводимых новостройках возросла в 8 раз: с 3% в январе до 24% в декабре.

Также возросла доля готовых квартир в кредит от девелоперов: с 21% в январе до 37% в декабре.

По ее мнению, такие результаты явились следствием нескольких важных изменений в программе, в частности:

Расширение круга банков-партнеров программы «єОселя» до 11 (в начале действия программы в ней участвовало только 5 банков).

Ограничение максимального возраста жилья 3 годами, кроме кредитов для внутриперемещенных лиц.

Увеличение участников программы среди девелоперов: на конец декабря 2024 года в программе «єОселя» аккредитован 91 застройщика и 201 проект.

«Еще в прошлом году мы прогнозировали существенный рост количества ипотечных сделок на первичном рынке. И наши прогнозы полностью оправдались. К концу декабря 2024 года доля первичного рынка в структуре выданных государственных ипотечных кредитов по программе „єОселя“ составила 24%. Несмотря на непростые экономические обстоятельства, такие как, например, ускорение инфляции, в 2024 году количество выданных ипотек составило свыше 8,5 тыс. на общую сумму свыше 14,6 млрд грн, что является лучшим показателем за 2 года и 3 месяца действия государственной льготной ипотеки», — отметила банкир.

Эксперт считает, что в 2025 году развитие ипотеки и программы «єОселя» в частности будет зависеть от ряда важных факторов:

Экономические факторы. Речь идет о темпах роста ВВП, достижении баланса государственного бюджета благодаря международной финансовой помощи, стратегии НБУ по учетной ставке, как основного предохранителя обесценивания гривны, ситуации на валютном рынке, уровня покупательной способности граждан и т. д.

Финансирование программы «єОселя». По мнению банкира, важным стало принятое накануне 2025 года решение о докапитализации «Укрфинжилья» из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 20 млрд грн. активное развитие государственной ипотеки в 2025 году с возможностью выдавать кредиты на сумму до 1 млрд грн ежемесячно.

Дальнейшее усовершенствование (либерализация) условий программы в зависимости от запросов граждан.

Динамика строительства жилья Постепенная переориентация «єОсели» на первичный рынок предполагает, что государственная ипотека позволит девелоперам постепенно наращивать темпы строительства благодаря увеличению продаж на стадии возведения.

Военные факторы: от преодоления последствий вражеских ракетных и БПЛА-атак до ситуации на фронте.

Геополитические факторы: объемы финансовой и военно-технической помощи Украине, а также гипотетическая возможность завершения «горячей» фазы войны.

По мнению Дмитриевой, в течение 2025 года государственная программа «єОселя» будет оставаться главным механизмом развития ипотеки.