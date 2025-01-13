В Британии создадут «зоны роста искусственного интеллекта»

Правительство Великобритании объявило амбициозную стратегию развития искусственного интеллекта, которая должна превратить страну в мирового лидера в этой области. План содержит создание географических «Зон роста ИИ» для ускорения развития инфраструктуры, а также привлечения инвестиций в размере £14 млрд ($17 млрд) от частного сектора, что должно создать более 13 000 новых рабочих мест, сообщает TechCrunch, передает mezha.media.

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Что известно

Премьер-министр Кир Стармер назвал эту инициативу частью «десятилетнего национального обновления», которая придет на смену предварительным предупреждением правительства относительно рисков ИИ.

«Искусственный интеллект повлечет за собой невероятные изменения в нашей стране», — заявил Стармер. «Но индустрия ИИ нуждается в правительстве, которое ее поддерживает, а не сидит сложа руки. В мире жесткой конкуренции мы не можем стоять в стороне. Мы должны действовать быстро, чтобы выиграть глобальную гонку. Наш план сделает Британию мировым лидером.

План

План предполагает создание «Зон роста ИИ» в разных регионах страны. Первой такой зоной станет город Калхэм в Оксфордшире. В этих зонах будет ускорен процесс планирования строительства дата-центров, исследовательских хабов и другой инфраструктуры для развития ИИ.

Кроме того, план предусматривает увеличение вычислительной мощности публичных систем в двадцать раз и строительство нового суперкомпьютера. Правительство также создаст Национальную библиотеку данных для централизованного хранения публичных данных и их использования в разработках ИИ.