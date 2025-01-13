Прибыль TSMC выросла почти на 60% на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта

Ожидается, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, главный мировой производитель передовых микросхем, используемых в сфере искусственного интеллекта, сообщит о 58%-м скачке прибыли в четвертом квартале из-за роста спроса. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, среди клиентов которого Apple и Nvidia, извлек выгоду от мегатренда на искусственный интеллект. Но тайваньская компания сталкивается с препятствиями, связанными с ограничениями на поставку технологий в Китай со стороны правительства США и неопределенностью новой администрации избранного президента Дональда Трампа, которая угрожает ввести широкие импортные тарифы.

Согласно прогнозу LSEG SmartEstimate, за квартал, закончившийся 31 декабря, TSMC получит чистую прибыль в размере 377,95 млрд тайваньских долларов (11,41 млрд долларов).

Эта оценка сравнивается с чистой прибылью в четвертом квартале 2023 года в размере 238,7 миллиарда тайваньских долларов.