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13 января 2025, 16:52 Читати українською

Шесть стран ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Шесть стран Европейского союза призвали Еврокомиссию понизить предельную цену на российскую нефть, установленную государствами Большой семерки на уровне $60 за баррель, утверждая, что это уменьшит доходы москвы и не вызовет рыночного шока, пишет Moscow Times.

Шесть стран Европейского союза призвали Еврокомиссию понизить предельную цену на российскую нефть, установленную государствами Большой семерки на уровне $60 за баррель, утверждая, что это уменьшит доходы москвы и не вызовет рыночного шока, пишет Moscow Times.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДетали«Меры, мишень которых — доходы москвы от экспорта нефти, имеют ключевое значение, так как приводят к сокращению самого важного источника доходов россии», — говорится в письме, направленном в исполнительный орган ЕС правительствами Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

«Меры, мишень которых — доходы москвы от экспорта нефти, имеют ключевое значение, так как приводят к сокращению самого важного источника доходов россии», — говорится в письме, направленном в исполнительный орган ЕС правительствами Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии.

«Мы считаем, что сейчас самое время усилить эффективность наших санкций, уменьшив предельную цену G7 на нефть», — говорится в письме.

Большая семерка установила ценовой потолок в $60 за баррель для нефти, $100 за баррель для нефтепродуктов, торгуемых с премией к Brent, и $45 за баррель для нефтепродуктов, цена которых рассчитывается с дисконтом к Brent.

Читайте также: Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума 2022 года — Bloomberg

Предельные цены не менялись с момента начала их действия в декабре 2022 и феврале 2023 года, в то время как котировки российской нефти в среднем оставались ниже этого уровня в течение 2023 и 2024 годов.

«Сегодня мировой рынок нефти более обеспечен предложением, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий предельный уровень цен вызовет шок предложения», — говорится в письме шести стран-членов ЕС.

Источник: Минфин
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