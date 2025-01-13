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13 января 2025, 15:47 Читати українською

Британский фунт падает на фоне роста доходности гособлигаций и фискальных опасений

В понедельник британский фунт продолжил недавнее снижение по отношению к доллару и евро, вызванное растущими опасениями инвесторов по поводу фискальной устойчивости Великобритании, поскольку доходность гособлигаций росла шестой день подряд. Об этом пишет investing.com.

В понедельник британский фунт продолжил недавнее снижение по отношению к доллару и евро, вызванное растущими опасениями инвесторов по поводу фискальной устойчивости Великобритании, поскольку доходность гособлигаций росла шестой день подряд.

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Торги

Стерлинг обесценился на 0,7% по отношению к доллару, достигнув $1,2103, самого низкого уровня с ноября 2023 года. Позже он стабилизировался на уровне $1,2125, снизившись на 0,6%. По отношению к евро фунт упал на 0,2% до 84,10 пенсов.

Фунт стал центром внимания глобальных валютных трейдеров из-за влияния растущей доходности облигаций, в основном исходящей из США, на британские рынки. Этот рост доходности связан с опасениями по поводу увеличения инфляции и снижения вероятности снижения ставок Федеральной резервной системой.

Сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, усилили рост глобальной доходности облигаций, что привело к тому, что денежные рынки перестали полностью учитывать какое-либо снижение ставок ФРС в этом году. Хотя более высокая доходность часто укрепляет валюту, аналитики в Великобритании ожидают, что правительству, возможно, придется сократить расходы или увеличить налоги, чтобы соблюдать свои фискальные правила, что может повлиять на будущий рост.

Детали

В понедельник доходность 10-летних британских гособлигаций выросла на 4 базисных пункта до 4,879%, немного ниже максимума 2008 года в 4,925%, достигнутого на прошлой неделе. На прошлой неделе она выросла более чем на 24 базисных пункта, показав самый большой недельный рост за год. Доходность облигаций и цены имеют обратную зависимость. Доходность 30-летних облигаций в Великобритании в понедельник достигла самого высокого уровня за 27 лет, составив 5,472%.

На этой неделе внимание также, вероятно, будет сосредоточено на данных по инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы в среду и могут повлиять на денежно-кредитную политику Банка Англии в ближайшей перспективе. Ожидается, что потребительские цены выросли на 2,6% в годовом исчислении в декабре, что соответствует показателю ноября, в то время как базовый индекс потребительских цен, как ожидается, снизился до 3,4% с 3,5%.

Фьючерсные рынки в настоящее время учитывают около 16 базисных пунктов смягчения на февральском заседании Банка Англии, что предполагает примерно 65% вероятность снижения ставки на четверть пункта.

Источник: Минфин
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