Продажи Porsche в Китае упали в прошлом году почти на 28%

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche AG сообщил о падении продаж в Китае на 28% в 2024 году, поскольку стойкая слабость крупнейшего автомобильного рынка мира ударила по немецким автопроизводителям. Об этом пишет Reuters.

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В 2024 году Porsche, мажоритарным акционером которой является Volkswagen, продала в Китае 56 887 автомобилей по сравнению с 79 283 в 2023 году.

Это падение повлияло на глобальные продажи, снизившиеся на 3% до 310 718 автомобилей по сравнению с 2023 годом. Это произошло несмотря на рост на других рынках, в том числе на 11% в Германии.

Китайские потребители все больше неохотно тратят деньги на предметы роскоши на фоне замедления экономического роста, вызванного кризисом на рынке недвижимости в стране.

В октябре Porsche заявил, что сократит свою дилерскую сеть в Китае, что отражает постоянный слабый спрос.

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