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13 января 2025, 14:53 Читати українською

Кения готовится легализовать криптовалюты

Кения готовится легализовать криптовалюты в связи с изменением политики, сообщает CoinDesk.

Кения готовится легализовать криптовалюты в связи с изменением политики, сообщает CoinDesk.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноРешение Кении представляет собой значительный сдвиг в политике по сравнению с предыдущими предупреждениями о криптоиндустрии.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Решение Кении представляет собой значительный сдвиг в политике по сравнению с предыдущими предупреждениями о криптоиндустрии.

Министр финансов Кении Джон Мбади заявил, что страна готовит законодательство о легализации криптовалют, что противоречит предыдущим предупреждениям правительства в отношении отрасли.

«Появление и рост виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов привели к появлению инноваций в местной и международной финансовой системе с динамичными возможностями и вызовами», — сказал Мбади, согласно местному новостному изданию The Standard.

Напомним

Кения исторически придерживалась осторожного отношения к криптовалютной индустрии.

В декабре 2015 года центральный банк страны опубликовал публичное уведомление, предупреждающее об использовании криптовалют, в котором говорилось, что эти активы не являются законным платежным средством в стране и ни одна организация не имеет лицензии на предоставление услуг по переводу денег с использованием криптовалюты в Кении.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
13 января 2025, 15:14
#
Ахха, а то без разрешения Кении криптовалюты бедные так страдали, так страдали)
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