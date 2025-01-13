Кения готовится легализовать криптовалюты

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Что известно

Решение Кении представляет собой значительный сдвиг в политике по сравнению с предыдущими предупреждениями о криптоиндустрии.

Министр финансов Кении Джон Мбади заявил, что страна готовит законодательство о легализации криптовалют, что противоречит предыдущим предупреждениям правительства в отношении отрасли.

«Появление и рост виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов привели к появлению инноваций в местной и международной финансовой системе с динамичными возможностями и вызовами», — сказал Мбади, согласно местному новостному изданию The Standard.

Напомним

Кения исторически придерживалась осторожного отношения к криптовалютной индустрии.

В декабре 2015 года центральный банк страны опубликовал публичное уведомление, предупреждающее об использовании криптовалют, в котором говорилось, что эти активы не являются законным платежным средством в стране и ни одна организация не имеет лицензии на предоставление услуг по переводу денег с использованием криптовалюты в Кении.