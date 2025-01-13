Иностранные компании смогут привлекаться к модернизации военной техники для сил обороны Украины, сообщает Минобороны.
Украина будет привлекать иностранные компании к модернизации вооружения
Что известно
Решение принял Кабинет Министров. Ожидается, что модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность посредством применения передовых западных технологий.
Документ вносит изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции. Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.
«Иностранные компании могут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям», — сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.
В постановлении подробно прописано:
- порядок передачи техники модернизации;
- требования к поддержанию ее исправности;
- вопросы обучения персонала и контроля качества.
Также урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.
«Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии», — сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.
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