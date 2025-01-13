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13 января 2025, 14:34 Читати українською

Украина будет привлекать иностранные компании к модернизации вооружения

Иностранные компании смогут привлекаться к модернизации военной техники для сил обороны Украины, сообщает Минобороны.

Иностранные компании смогут привлекаться к модернизации военной техники для сил обороны Украины, сообщает Минобороны.
Фото: depositphotos

Что известно

Решение принял Кабинет Министров. Ожидается, что модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность посредством применения передовых западных технологий.

Документ вносит изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции. Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

«Иностранные компании могут приобщаться к разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентам и оборудованию, а также кораблям», — сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

В постановлении подробно прописано:

  • порядок передачи техники модернизации;
  • требования к поддержанию ее исправности;
  • вопросы обучения персонала и контроля качества.

Также урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.

«Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии», — сказал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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