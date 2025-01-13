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13 января 2025, 14:12 Читати українською

Акционеры Meta предлагают компании инвестировать в биткоин

Совету директоров Meta предложили направить часть из $72 млрд резервов на закупку биткоинов для защиты от обесценивания доллара. Об этом пишет инвестор Тим Коцман в X.

Совету директоров Meta предложили направить часть из $72 млрд резервов на закупку биткоинов для защиты от обесценивания доллара.

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Он показал документ, подтверждающий то, что такое предложение от имени своей семьи подал Итан Пек, владеющий акциями компании и являющийся сотрудником Национального центра исследований публичной политики США.

Автор идеи объяснил, что из-за инфляции наличные активы могут потерять 28% стоимости.

В предложении упомянуты положительные комментарии о биткоине от Марка Цукерберга и Марка Андреессена, соучредителя a16z.

В предложении также упоминается растущий интерес к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, в частности успех BTC-ETF от BlackRock.

Такая инициатива является частью более широкой кампании вашингтонского аналитического центра, ранее уже обращавшегося с подобными предложениями к Microsoft и Amazon. В частности, Amazon предложили вложить 5% своих активов в BTC как средство защиты от инфляции. А вопрос о биткоин-инвестициях Microsoft стал одним из ключевых на ежегодном собрании компании 10 декабря. Впрочем, акционеры не поддержали идею.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
13 января 2025, 15:20
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Намагаються штучно створити попит і підняти свої статки в біточках за рахунок ховраків.
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