Китайские акции вырастут на 20% в 2025 году: прогноз Goldman Sachs

Стратеги Goldman Sachs остаются оптимистами в отношении китайских акций, несмотря на продолжающееся падение, прогнозируя, что индексы поднимутся примерно на 20% к концу года, пишет Bloomberg.

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Что известно

В своей записке стратеги во главе с Кингером Лау, сохраняют «перевес» по китайским акциям, поскольку соотношение риска и доходности по-прежнему благоприятно.

«Ожидания и ликвидность могут начать улучшаться в конце первого квартала 2025 года благодаря большей ясности в тарифах и политике», — написали они.

Брокер остается при своем мнении несмотря на то, что столь же оптимистичный прогноз, сделанный в ноябре, все больше противоречит последним изменениям на рынке. На прошлой неделе индекс MSCI China обвалился в зону медвежьего рынка, а индекс CSI 300 потерял более 5 % за первые семь торговых сессий 2025 года, что стало худшим показателем с 2016 года.

Детали

Goldman рекомендует инвесторам покупать инструменты, которые выиграют от ослабления юаня, а также отбирать технологические и инфраструктурные акции. Стратеги также поддерживают перевес в акциях онлайн-ритейлеров, медиакомпаний и здравоохранении, одновременно повысив до перевеса потребительские сервисы.