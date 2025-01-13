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13 января 2025, 12:15 Читати українською

AVAX сталкивается с давлением, инвесторы смотрят на Catzilla

Крупные инвесторы переключают своё внимание в криптопространстве, создавая ажиотаж вокруг нового игрока. В то время как рынок демонстрирует рост, внимание обращается на Catzilla, который предлагает как низкий порог входа, так и значительный потенциал роста. Тем временем Avalanche сталкивается с трудностями на фоне этих динамических изменений. Индустрия пристально следит за развитием событий.

Крупные инвесторы переключают своё внимание в криптопространстве, создавая ажиотаж вокруг нового игрока.

Catzilla приносит хаос: мем-монета для криптовалютных воинов

В мире, где финансовая свобода кажется недостижимой, появляется новая возможность — Catzilla! Порожденный из бурной культуры мемов и настроенный на взрывной рост, этот токен ждут многие инвесторы.

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14 этапов. Безграничный потенциал.

Легендарный кот-воин, у которого есть несколько жизней, Catzilla предлагает 14 возможностей приобрести мощный токен $CATZILLA до его выхода на рынок. Представьте, как ваш портфель растет с этапа 1 до этапа 14, увеличивая прибыль до 700%! Catzilla развивается по мере продвижения пресейла, приближая вас к финансовой победе с каждым шагом.

Но помните, воины: время уходит, и только самые быстрые и смелые смогут получить свою долю в неукротимой мощи Catzilla.

Заберите свою долю, пока Catzilla не раздавил конкурентов!

Кошки захватывают рынок: забудьте собак — всё дело в «мяу-деньгах»

Криптомир годами сходил с ума по собакам, но теперь настало время для кошек заявить о своих правах. MEW и Popcat — последние кошачьи сенсации, доказывающие, что собаки могут привлекать внимание, но кошки приносят прибыль.

  • MEW: за три месяца ворвался в топ-15 мем-монет, увеличившись на 103,7%.

  • Popcat: взлетел с ошеломляющим ростом в 157,44%.

Эти успехи не случайны. Кошки выходят на охоту, чтобы занять своё место в царстве мем-монет. А если вы думаете, что MEW и Popcat впечатляют, подождите, пока на сцену не выйдет Catzilla. Забудьте про догонку — настоящие действия начинаются здесь.

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Миссия: разрушить рынок. Переписать правила.

Catzilla здесь, чтобы уничтожить старые системы, которые сдерживают вас. Пришло время построить новый мир, где вы, воины криптопространства, подниметесь и заберете то, что принадлежит вам. С каждым этапом пресейла силы прибыли становятся всё мощнее.

Время уходит, и возможность присоединиться к армии Catzilla не будет длиться вечно. Прибыль готова к взрыву, и только те, кто достаточно смел, чтобы воспользоваться этим моментом, увидят свои доходы на уровне супергероя из аниме.

Присоединяйтесь сейчас, смотрите, как Catzilla разрушает рынок, и принесите хаос конкурентам!

Avalanche (AVAX): на пороге прорыва несмотря на недавние падения

Avalanche торгуется в диапазоне $37,56-$45,90. Уровень сопротивления находится на отметке $48,71, но сильная поддержка расположена на $32,03. За последнюю неделю AVAX упал на 7,18%, а за месяц — на 18,33%. Однако рост более чем на 40% за последние шесть месяцев показывает его потенциал. Сейчас AVAX находится немного ниже своей 100-дневной скользящей средней, что указывает на возможность роста. При уровне RSI 41,06 монета пока не находится в зоне перекупленности. Если на рынке начнётся бычий тренд, AVAX может пробить уровень $48,71 и достичь $57,05, обеспечив значительный прирост. Несмотря на текущую медленную динамику, признаки указывают на возможный прорыв, как только рыночные условия улучшатся.

Заключение

В условиях текущего бычьего тренда монеты, такие как AVAX, могут показать меньший краткосрочный потенциал. Тем временем Catzilla выделяется как настоящая мем-монета-герой, стремящаяся принести финансовую свободу всем. С впечатляющим потенциалом ROI в 700% на этапе пресейла, тройной утилитарностью и миссией объединить криптоэнтузиастов, Catzilla приглашает всех к участию в борьбе против криптовалютных «злодеев».

Сайт: Catzilla ($CATZILLA)

Источник: Минфин
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