Япония ввела санкции против трех российских банков

Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 компаний и трех банков. Расширение санкционных ограничений произошло из-за войны, которую развязала рф против Украины, говорится на сайте МИД страны.

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Санкции против банка

Под ограничения попали:

московский ЦМРБанк,

РФК-банк,

казанский Тимер-банк.

Под персональными санкциями оказался вице-президент ЦМР-банка Дмитрий Никулин.

Кроме того, Токио ввел санкционные ограничения против ряда компаний из Китая, россии, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Таиланда.