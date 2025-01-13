Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 компаний и трех банков. Расширение санкционных ограничений произошло из-за войны, которую развязала рф против Украины, говорится на сайте МИД страны.
Япония ввела санкции против трех российских банков
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Санкции против банка
Под ограничения попали:
- московский ЦМРБанк,
- РФК-банк,
- казанский Тимер-банк.
Под персональными санкциями оказался вице-президент ЦМР-банка Дмитрий Никулин.
Кроме того, Токио ввел санкционные ограничения против ряда компаний из Китая, россии, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Таиланда.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии