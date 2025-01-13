Goldman Sachs повысил свои прогнозы по доллару: 5% роста в этом году

Goldman Sachs повысил свои прогнозы по доллару, сославшись на устойчивую экономику США и возможные более высокие тарифы, которые могут замедлить монетарное смягчение, пишет Bloomberg.

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«Мы ожидаем, что доллар вырастет примерно на 5% в течение этого года на фоне введения новых тарифов и сохраняющегося превосходства США», — написали стратеги.

Это было второе повышение прогноза по доллару от Goldman за последние два месяца, основанное на устойчивом росте экономики США и планируемых тарифах Дональда Трампа, которые могут разжечь инфляцию и сорвать меры ФРС по смягчению.

Оптимизм в отношении доллара, по-видимому, получает больше поддержки после опубликования впечатляющего отчета по занятости в пятницу, который усилил уверенность в устойчивости рынка труда и улучшил прогнозы по курсу USD против таких валют, как евро и австралийский доллар.

Банк Уолл-стрит теперь ожидает, что евро упадет ниже паритета до 0.97 против доллара через шесть месяцев — уровень, который был в последний раз преодолен в 2022 году. Предыдущий прогноз составлял 1.05.