Курс валют на 13 января: доллар в банках подорожал на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и подешевел на 5 копеек в продаже. Евро потерял 15 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,30−43,00 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,95−43,00, евро — 44,05−44,36 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,23−42,28 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,14−43,18 грн/евро.

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