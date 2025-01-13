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13 января 2025, 9:38 Читати українською

Долги украинцев растут. Больше всего задолжали за неуплату штрафов ПДД

Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРБ пополнилось на 712 453 записей. В топе — штрафы за нарушение ПДД, взыскание за административные правонарушения и в пользу госбюджета. Всего в Реестре должников около 9 млн записей. Об этом сообщает Опендатабот.

Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года по данным Единого реестра должников.
Фото: depositphotos

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Рост задолженности

8,8 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С мая долгов увеличилось на 360 тысяч.

Всего с начала полномасштабной войны реестр вырос почти на 2 млн задолженностей.

Больше записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД — 1,8 млн или 21% от общего количества. Еще 20% — это взыскание за административные правонарушения — 1,7 млн.

Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн или 18,5% от общего количества долгов. Замыкают четверку долги по коммунальным платежам — 727 тысяч или 8%. Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной вышеупомянутой категории.

В то же время на 24% увеличилось взыскание имущества по исполнительному документу — до 15,6 тысячи. Также почти на 17% возросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных — 11,8 тысячи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+54
Qwerty1999
Qwerty1999
13 января 2025, 10:26
#
По сравнению с долгами
за услуги ЖКХ — это сущие копейки…
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0
TattiReuven
TattiReuven
13 января 2025, 11:11
#
Суды закрылись ? Пусть взыскивают и коммуналку и прочее.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 января 2025, 14:01
#
И что тот суд сделает, если у правонарушителя
нет никаких активов и даже счета в банках закрыты…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
13 января 2025, 15:20
#
Ну удачи в этом нелёгком деле. Если коммуналка может висеть годами, то админштраф, хоть ПДД, хоть тцк живёт три года и до свиданья. Это если там 510 грн, то проще заплатить и не париться, а если 17−25к, то иное предпочтут не платить и подождать.
+
0
manson
manson
13 января 2025, 12:46
#
Я думаю причина очевидна
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