Долги украинцев растут. Больше всего задолжали за неуплату штрафов ПДД

Более 360 тысяч новых долгов накопили украинцы с мая 2024 года по данным Единого реестра должников. Всего за 2024 год ЕРБ пополнилось на 712 453 записей. В топе — штрафы за нарушение ПДД, взыскание за административные правонарушения и в пользу госбюджета. Всего в Реестре должников около 9 млн записей. Об этом сообщает Опендатабот.

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Рост задолженности

8,8 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С мая долгов увеличилось на 360 тысяч.

Всего с начала полномасштабной войны реестр вырос почти на 2 млн задолженностей.

Больше записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД — 1,8 млн или 21% от общего количества. Еще 20% — это взыскание за административные правонарушения — 1,7 млн.

Взыскания в пользу государственного бюджета составили 1,6 млн или 18,5% от общего количества долгов. Замыкают четверку долги по коммунальным платежам — 727 тысяч или 8%. Еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-либо определенной вышеупомянутой категории.

В то же время на 24% увеличилось взыскание имущества по исполнительному документу — до 15,6 тысячи. Также почти на 17% возросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных — 11,8 тысячи.