По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
В Украине назвали крупнейшие региональные рынки новых авто за 2024 год
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Сколько купили авто за год
- За год киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто.
- В Киевской области было зарегистрировано — 5831 новый авто.
- Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед.
- В Одесской обл. — 3618 ед.
- Во Львовской обл. — 3613 ед.
Какие модели популярны
На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.
В Киевской и Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.
Рынок авто секонд-хенда
Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. — 26930 ед.
- г.Киев — 19374 ед.;
- Киевская обл. — 14756 ед.
- Винницкая обл. — 13416 ед.
- Днепропетровская обл. — 12888 ед.
Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовской, Киевской и Винницкой областей был VW Golf.
В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y.
А в Днепропетровской области первенство отдали Renault Megane.
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Источник: Минфин
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