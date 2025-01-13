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13 января 2025, 9:10 Читати українською

В Украине назвали крупнейшие региональные рынки новых авто за 2024 год

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько купили авто за годЗа год киевляне приобрели — 25 тыс.
Фото: renault-obolon.kyiv.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько купили авто за год

  • За год киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто.
  • В Киевской области было зарегистрировано — 5831 новый авто.
  • Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед.
  • В Одесской обл. — 3618 ед.
  • Во Львовской обл. — 3613 ед.

Какие модели популярны

На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской и Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Рынок авто секонд-хенда

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

  • Львовская обл. — 26930 ед.
  • г.Киев — 19374 ед.;
  • Киевская обл. — 14756 ед.
  • Винницкая обл. — 13416 ед.
  • Днепропетровская обл. — 12888 ед.

Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовской, Киевской и Винницкой областей был VW Golf.

В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y.

А в Днепропетровской области первенство отдали Renault Megane.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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