В Украине назвали крупнейшие региональные рынки новых авто за 2024 год

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

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Сколько купили авто за год

За год киевляне приобрели — 25 тыс. новых легковых авто.

В Киевской области было зарегистрировано — 5831 новый авто.

Жители Днепропетровщины купили — 5232 ед.

В Одесской обл. — 3618 ед.

Во Львовской обл. — 3613 ед.

Какие модели популярны

На рынках Киева, Днепропетровской обл. и Одесской области бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской и Львовской обл. наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Рынок авто секонд-хенда

Наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. — 26930 ед.

г.Киев — 19374 ед.;

Киевская обл. — 14756 ед.

Винницкая обл. — 13416 ед.

Днепропетровская обл. — 12888 ед.

Самым популярным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовской, Киевской и Винницкой областей был VW Golf.

В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y.

А в Днепропетровской области первенство отдали Renault Megane.