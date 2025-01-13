За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 809760 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 января: 1510 российских оккупантов, 8 танков и 183 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 809760 (+1510) человек,
- танков — 9764 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 20315 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 21876 (+37) ед,
- РСЗО — 1261 (+1) ед,
- средства ПВО — 1044 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22204 (+183),
- крылатые ракеты — 3018 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33708 (+110) ед,
- специальная техника — 3695 (+1)
Источник: Минфин
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