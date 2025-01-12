Prada рассматривает возможность приобретения Versace

Итальянская Prada среди потенциальных покупателей модного бренда Versace, который выставила на продажу ее материнская компания Capri Holdings. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что компания Capri испытывает трудности из-за падения продаж в глобальном секторе роскоши, объем которого составляет $400 млрд. Доверие в этом сегменте пошатнулось из-за сокращения расходов состоятельных китайцев и завершения длительного периода бума продаж.

В ноябре компания Tapestry, владеющая брендом Coach, отказалась от сделки на $8,5 млрд по покупке Capri, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo.

После того, как это соглашение по созданию американского конгломерата класса люкс провалилось, руководство Capri не исключало возможности потенциальных продаж своих брендов.

Capri наняла Barclays для анализа стратегических вариантов, включая продажу своих брендов Versace и Jimmy Choo, сообщили Reuters два человека, непосредственно знакомые с этим вопросом.

Один источник сказал, что вся группа Capri Holdings также может быть выставлена ​​на продажу.

По оценке аналитиков Bernstein, стоимость Versace составляет от $1,75 млрд до $2,19 млрд, без учета долгов.

Versace принесла пятую часть дохода Capri в финансовом году к 30 марта 2024 года. Доход Versace упал до $1,03 млрд с $1,1 млрд годом ранее, а операционная маржа снизилась до 2,4% с 13,7%.