Американские компании в 2023 году уплатили россии более $1 миллиарда налогов на фоне войны в Украине

Американские фирмы, оставшиеся работать в россии после начала полномасштабного вторжения в Украину, уплатили в 2023 году Кремлю $1,2 млрд налогов на прибыль. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные коалиции общественных организаций B4Ukraine («Бизнес для Украины») и Института Киевской школы экономики (KSE).

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Этот налоговый взнос делает США крупнейшим налогоплательщиком иностранных налогов в россии.

После 24 февраля 2022 года, компании со всего мира покинули рынок рф, однако многие остались.

По данным исследования Института лидерства руководителей Йельской школы менеджмента (CELI), 123 крупных американских компании продолжают вести бизнес с россией. Институт Киевской школы экономики (KSE), также учитывающий средние и малые фирмы, считает, что в рф осталось около 328 американских компаний.

Кто больше всего уплатил налогов в рф

Согласно новому исследованию, 10 компаний, уплативших россии больше всего налогов на прибыль в 2023 году:

табачная компания Philip Morris International ($220 млн),

корпорация по производству напитков PepsiCo ($135 млн),

кондитерская компания Mars ($99 млн),

производитель товаров для здоровья и гигиены Procter & Gamble ($67 млн),

кондитерская компания Mondelez ($62 млн),

инвестиционный банк Citigroup ($53 млн),

сельскохозяйственная компания Cargill ($50 млн),

фармацевтическая компания Johnson & Johnson ($42 млн),

независимый производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic ($34 млн),

нефтесервисная компания Weatherford ($32 млн).

Philip Morris International (PMI) заявила, что приостановила планируемые инвестиции и сократила свои производственные операции в россии, когда началась война. Но в феврале 2023 года генеральный директор компании Яцек Олзак заявил Financial Times, что он не желает продавать бизнес на условиях Кремля из-за финансового удара, который это повлечет за собой.

Mondelez остался в россии, утверждая, что инвесторов «морально не волнует», будут ли компании продолжать там вести бизнес.

Coca-Cola прекратила продажу своих напитков в россию, но региональная компания Coca-Cola Hellenic продает продукт под названием « » через Multon Partners. Coca-Cola владеет 21% акций Coca-Cola Hellenic.

Тем временем PepsiCo, Mars, Procter & Gamble (P&G), Cargill и Weatherford сократили свой бизнес, но продолжили производить товары и совершать сделки, которые, по их словам, считают необходимыми.

В сентябре 2024 года Citigroup объявила о сворачивании деятельности в россии.

«Мы активно прекращаем почти весь наш институциональный банковский бизнес в россии, за исключением операций, необходимых для выполнения остальных юридических и регулятивных обязательств. Мы продолжаем закрытие нашего российского банковского бизнеса для потребителей», — сказал представитель Citigroup.

Доктор Майкл Макфол, ученый Стэнфордского университета, также работавший в администрации Обамы, в частности в Совете национальной безопасности и являвшийся послом США в россии, назвал эти американские компании «позорными».

Это абсолютно позорно, что американские компании решили остаться в россии и субсидировать варварскую войну путина в Украине. Надеюсь, акционеры этих компаний активнее переосмыслят финансирование убийства мирного населения Украины. Еще не поздно сделать правильные вещи", — сказал он.

По данным B4Ukraine, некоторые из налоговых отчислений компаний в россию перекрывают их гуманитарные пожертвования Украине.

Philip Morris пообещала выделить Украине в $10 млн, тогда как в 2023 году уплатила рф $220 млн в виде налогов на прибыль.

Mars выделила Украине $22,5 млн, однако заплатила в четыре раза больше налогов в россии.

Не американскими компаниями едиными

Кроме США, вторым по величине плательщиком налога на прибыль Кремля в 2023 году была Германия, ее компании заплатили россии $693 млн. налога.

На третьем месте оказалась Австрия, где фирмы уплатили режиму путина $579 млн. налога на прибыль.

Российское правительство взимает с покидающих страну компаний 15-процентный налог «на выезд» и заставляет их продавать свои активы с 50-процентной скидкой. За три месяца — с января по март 2024 года — налог «на выезд» принес Кремлю $385 млн.