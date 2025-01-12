За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 808 250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 января: 1 750 российских оккупантов, 5 танков, 1 ракета и 63 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 808250 (+1750) человек,
- танков — 9756 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 20289 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 21839 (+22) ед,
- РСЗО — 1260 (+0) ед,
- средства ПВО — 1042 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22021 (+63),
- крылатые ракеты — 3018 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33598 (+64) ед,
- специальная техника — 3694 (+2).
Источник: Минфин
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