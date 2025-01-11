За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 570 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 806 500 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 января: 1 570 российских оккупантов, 10 танков и 74 БПЛА
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 806500 (+1570) человек,
- танков — 9751 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20271 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 21817 (+28) ед,
- РСЗО — 1260 (+0) ед,
- средства ПВО — 1042 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21958 (+74),
- крылатые ракеты — 3017 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33534 (+61) ед,
- специальная техника — 3692 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии