К закрытию межбанка курс доллара упал на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро упало на 34 копейки в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 10 января: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 10 января
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Закрытие 10 января
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Изменения
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42,37/42,40
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42,23/42,28
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14 /12
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43,64/43,66
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43,30/43,34
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34/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,20−42,95 грн. Евро покупают за 43,55 грн., а продают за 44,38 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,95−43,05, евро — 44,20−44,45 грн.
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Источник: Минфин
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