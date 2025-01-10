Гривна уже шестой день подряд обновляет исторический минимум

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 января, официальный курс гривны на уровне 42,2841 грн/$. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 10 января на уровне 42,2825 грн/$.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нацбанк на 13 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,57 грн (на 10 января курс был установлен на уровне 43,55 грн). Европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту