Япония расширила санкции против россии

Правительство Японии ввело дополнительные санкции против россии. Под санкции попали не только компании и граждане россии, но и других стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Японии.

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Санкции касаются замораживания активов 11 российских физлиц, 29 компаний и трех банков. Среди них генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Мариничев. Компании в списке связаны с российским ВПК.

Среди банков под санкции оказались Тимер Банк, TSMRBank, РФК-Банк. Полный список — по этой ссылке.

Также заморожены активы гражданина Северной Кореи, занимающего должность заместителя представителя Корейской горнодобывающей торговой корпорации (KOMID) в Сирии.

Советник Офиса президента Украины Владислав Власюк уточнил, что под санкции попали:

АО «Концерн «Созвездие» — производитель образца вооружения, в котором найден японский дисплей под санкциями Украины.

ООО «Стаут» — вовлечена в поставки японских компонентов в рф.

Также Япония значительно расширила списки запрещенного к экспорту в рф (335 позиций).

По его словам, с 23 января Япония также запретит экспорт еще 335 товаров, включая небольшие мотоциклы и компоненты для специальной техники, такой как краны.